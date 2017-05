Doanh nghiệp lơ mơ với mã độc

TP HCM ra công văn khẩn ngừa WannaCry

Sáng 16-5, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có công văn khẩn gửi các đơn vị về việc triển khai biện pháp phòng chống và khắc phục sự cố do mã độc WannaCry gây ra.

Ông Tuyến chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam thường xuyên cập nhật tình hình phát triển và mức độ lan truyền, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố do mã độc tống tiền WannaCry gây ra để hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các đơn vị đang triển khai và vận hành hệ thống thông tin của TP. Giao giám đốc Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung triển khai các biện pháp phòng chống, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang vận hành và lưu trữ; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu TP theo hướng dẫn của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.



Ph.Anh