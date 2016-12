Google đưa nhà vệ sinh công cộng lên bản đồ

(ictworld.vn) – Người dân Ấn Độ ở thủ đô New Delhi và một số thành phố khác đã có thể tìm kiếm nhà vệ sinh công cộng thông qua công cụ định vị trên Google Maps.

Gần 1,2 tỉ người ở Ấn Độ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, không có nhà vệ sinh trong nhà nên buộc phải tiểu tiện nơi công cộng. Điều này khiến nhiều vấn đề phát sinh như: quấy rối phụ nữ và trẻ em hay lan truyền dịch bệnh...

Trong một nỗ lực chấm dứt nạn tiểu tiện nơi công cộng, Google và chính phủ Ấn Độ đã lập bản đồ nhà vệ sinh công cộng trên Google Maps. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng tuyên bố sẽ cho xây dựng hơn 12 triệu nhà vệ sinh công cộng trên cả nước trước năm 2019.

Việc xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng không khó nhưng thử thách thực sự ở đây chính là làm thế nào để thuyết phục người dân sử dụng và giữ gìn vệ sinh chung. Chưa kể, việc duy trì nhà vệ sinh công cộng luôn sạch sẽ cũng không phải là dễ dàng.

Một nhà vệ sinh công cộng ở Ấn Độ. Ảnh: BY-NC-SA

Do đó, Google và Bộ Phát triển Nông thôn Ấn Độ đã phát triển công cụ định vị nhà vệ sinh công cộng ngay trên Google Maps. Theo đó, người dân có thể biết được vị trí, địa chỉ và thời gian mở cửa của hàng ngàn nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô New Delhi và một số thành phố khác. Ý tưởng này hiện đã được thực hiện ở thủ đô New Delhi và bang Madhya Pradesh vào hôm 22-12 và sẽ sớm có mặt ở những thành phố khác.

Trên Google Maps, nhà vệ sinh công cộng sẽ hiển thị dưới cụm từ “Swachh public toilet”, đồng thời kèm theo mô tả như có thu phí hay không, kiểu nhà vệ sinh nào (truyền thống hay hiện đại) và đánh giá chung của người dùng.

Nhà vệ sinh công cộng sẽ hiện thị trên bản đồ dưới cụm từ "Swachh Public Toilet". Ảnh: Global Voices

Tiểu tiện nơi công cộng hiện vẫn là một vấn đề nan giải ở một số nơi trên thế giới. Do đó, rất có thể trong tương lai, Google sẽ tiếp tục thực hiện ý tưởng này ở các quốc gia khác.