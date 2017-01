Laptop HP Envy mới được cải tiến với thời lượng pin 10 tiếng

Dòng HP Envy 13,3 inch mới được tăng cường thời lượng pin thêm 2 tiếng so với thế hệ trước, nâng cao thời gian tối đa lên đến 10 tiếng. Với độ dày chỉ 13,9mm và trọng lượng từ 1,34 kg, HP Envy tuy dày và nặng hơn một chút so với thế hệ trước, nhưng tự hào khi được trang bị thời lượng pin cao hơn và vi xử lí Intel Core thế hệ thứ 7.

Máy có thiết kế bản lề giúp nâng cao bàn phím mang đến tư thế đánh máy thoải mái cùng bàn phím có đèn nền và một bàn di chuột bằng kính rất rộng để giảm ma sát. Tùy chọn hiển thị bằng chất liệu kính không gờ với tấm nền QHD+ và UHD đem lại hình ảnh sinh động cho các bộ phim và trò chơi. Bạn cũng có thể chọn tấm nền FHD hoặc thêm chức năng cảm ứng với tùy chọn màn hình QHD+. Bộ loa kép âm lượng lớn, với âm thanh tinh chỉnh bởi các chuyên gia Bang & Olufsen cùng công nghệ khuếch âm HP Audio Boost.

Một điểm khác biệt của phiên bản Envy laptop 13 mới so với thế hệ cũ là sự xuất hiện của biểu tượng HP cao cấp trên nắp máy. Thông qua đó, HP chính thức định vị sản phẩm Envy laptop 13 là một trong những sản phẩm máy tính xách tay cao cấp của hãng.

Còn dòng HP Envy 15,6 inch được trang bị vi xử lý Intel Core i7-7500U, ổ SSD, 3 cổng USB 3.1 Gen 1 (1 cổng có chế độ sạc khi máy đang ở chế độ ngủ) và công nghệ khuếch âm HP Audio Boost.

Dòng máy tính xách tay HP Envy được tích hợp Windows 10 bản quyền mang tới những tính năng đa nhiệm tuyệt vời để giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Sản phẩm được phân phối bởi Digiworld, FPT Phân phối, Viễn Sơn và đã chính thức xuất hiện tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc với mức giá khởi điểm 19.990.000 đồng. Veeb cạnh đó, HP cũng cung cấp dịch vụ bảo hành cao cấp cho dòng laptop Envy như: bảo hành tại nhà, bảo hành VIP 30 phút.

Bên cạnh đó, HP cũng giới thiệu một loạt máy in mới, bao gồm 4 dòng máy in LaserJet Pro M100 và M200 với giá từ 2,8 triệu đến 9,5 triệu đồng.

Các dòng máy in HP LaserJet Pro

Các dòng máy in này dành cho đối tượng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, cần trường làm việc tốc độ cao và di động. Các máy in này có thiết kế nhỏ gọn và cho phép người dùng in từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính xách tay ngay cả khi đang di chuyển nhờ công nghệ HP ePrint. Bạn có thể in trực tiếp từ thiết bị di động đến máy in có chức năng Wi-Fi Direct mà không cần truy cập vào mạng công ty.

Được trang bị công nghệ JetIntelligence của HP, các dòng máy in LaserJet Pro mới với mực in HP chính hãng đem đến khả năng in ấn nhanh gọn hơn, thông minh hơn cho các văn phòng hiện đại.