Apple tiếp tục nâng giá iPhone 8

iPhone 7 Plus đắt hơn 20 USD so với thế hệ trước. Có thể, người dùng sẽ tiếp tục chứng kiến iPhone 8 có giá cao hơn thường lệ.

Apple sẽ sớm công bố doanh số sản phẩm của quý tài khóa đầu tiên năm 2017 (tính từ tháng 10 đến hết 12-2016). Mọi con mắt đều đổ dồn vào iPhone 7 - mẫu smartphone đầu bảng của Apple.

Các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ bán khoảng 78 triệu iPhone trong quý này, tăng 4% so với năm ngoái. Một báo cáo khác chỉ ra iPhone 7 Plus sẽ là ngôi sao của quý - tin tốt với hãng sản xuất nhưng có thể không vui với người dùng. Nhiều dấu hiệu chỉ ra iPhone 8 sẽ không rẻ như người dùng kỳ vọng.

Màn nâng giá iPhone 7 Plus có thể sẽ tạo tiền lệ để Apple tiếp tục chào giá bán cao hơn nữa với iPhone 8. Ảnh: BGR.

Sau khi trao đổi với các nhà phân tích, Wall Street Journal kết luận chiến lược tạo khác biệt cho iPhone 7 Plus đem lại hiệu quả lớn với công ty có trụ sở tại Cupertino (Mỹ).

Ngoài khác biệt về màn hình và dung lượng pin, iPhone 7 Plus còn vượt trội so với iPhone 7 ở 2 điểm khác: Camera và RAM. Những khác biệt này đủ giúp Apple tăng giá nhẹ nhàng iPhone 7 Plus so với iPhone 6s Plus. Phiên bản thấp nhất của iPhone 7 Plus được bán với giá 769 USD, cao hơn 20 USD so với chiếc phablet (smartphone màn hình 5 inch trở lên) năm 2015.

Khác biệt về cấu hình cũng là lý do chính khiến người dùng mua iPhone 7 Plus nhiều hơn so với các phiên bản Plus trước đây.

Theo Cowen & Co, iPhone 7 Plus có thể chiếm 40% trong tổng số 58,5 triệu chiếc iPhone đời mới bán ra trong quý này. Con số nói trên cao hơn 17% so với doanh số iPhone 6s Plus năm ngoái. UBS cho rằng con số này đủ để giá bán trung bình một chiếc iPhone lên 693 USD trong quý I/2017, tăng 2 USD so với một năm trước.

iPhone 7 Plus cũng là ngôi sao tại thị trường Trung Quốc, ngay cả khi doanh số iPhone giảm 10% so với một năm trước. 47% iPhone bán ra tại Trung Quốc là iPhone 7 Plus trong quý này, so với 35% cùng kỳ năm ngoái.

Tim Arcuri - nhà phân tích của Cowen - cho rằng: "Người dùng có nhu cầu rất lớn cho một chiếc iPhone mới hơn, nhiều tính năng hơn". Arcuri nhận định Apple đã đẩy giá iPhone lên mức cao chưa từng có với iPhone 7 Plus và dự đoán vẫn còn cơ hội để Apple tiếp tục tăng giá iPhone trong tương lai.

Apple giữ giá iPhone trong nhiều năm qua, ít nhất là với bản tiêu chuẩn. iPhone 7 được bán với giá 649 USD, tương đương iPhone 6S hay 6 thời điểm mới ra mắt. Trong khi đó iPhone 7 Plus tăng giá 20 USD.

Với những tin đồn gần đây cho rằng Apple sẽ ra mắt bản kế nhiệm của iPhone 7 và 7 Plus bên cạnh chiếc iPhone 8 thiết kế hoàn toàn mới, sẽ không ngạc nhiên khi iPhone 8 được chào bán giá cao hơn so với iPhone 7s Plus.

Trong năm nay, Galaxy S8 được cho sẽ tăng giá so với thế hệ trước. Có thể, iPhone 8 cũng sẽ theo đuôi đối thủ, khiến người dùng gặp khó khăn hơn trong việc sở hữu một trong những siêu phẩm di động của năm.