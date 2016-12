iPhone 7S sẽ không thay đổi thiết kế

Nhiều người hy vọng iPhone 7S sẽ là cuộc cách mạng, đúng với ý nghĩa kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời. Nhưng sự thật có vẻ không như những gì "fan táo" mơ tưởng.

Với những ai đang lạc quan về thế hệ iPhone kế tiếp, họ có thể nổi giận khi đón nhận những tin mới nhất từ MacOtakara. Trang này dẫn nguồn tin từ nhà máy ở Đài Loan tiết lộ cái gọi là "iPhone 8", hoặc "iPhone 7S" có kiểu dáng giống với những mẫu iPhone trước đó.

Những bản dựng như thế này có thể không thành sự thực trong năm 2017. Ảnh: Conceptphone.

Tin đồn này đồng nghĩa Apple sẽ không mang đến màn hình cong, nút home ảo hay những dải phím cảm ứng trên iPhone mới. Tất cả chỉ là thiết kế truyền thống từ thời iPhone 6, nhưng được nâng cấp phần cứng bên trong. Đây có thể xem như một nỗi thất vọng lớn.

Với những ai không tin vào điều trên và giữ vững sự lạc quan, họ vẫn khó có thể vui mừng bởi MacOtakara chính là trang đầu tiên tung tin iPhone 7 loại bỏ giắc âm thanh 3,5mm - và thực tế điều này đã xảy ra.

Tuy không thay đổi thiết kế, nhưng nguồn tin của MacOtakara cho rằng iPhone 7S sẽ có màn hình to hơn, từ 4,7 inch nâng lên 5 inch. Phiên bản 7S Plus sẽ có camera kép nhưng được bố trí dọc, thay vì ngang như trên iPhone 7 Plus.