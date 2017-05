iPhone 7 giá rẻ đổ bộ vào Việt Nam

So với hàng mới và hàng chính hãng, iPhone 7 và 7 Plus đã qua sử dụng rẻ hơn từ 3 đến 5 triệu đồng.

Hiện ở Việt Nam, iPhone 7 và iPhone 7 Plus qua sử dụng bắt đầu xuất hiện nhiều dưới tên gọi iPhone 7 và 7 Plus "Like New - 99%". Điểm đặc biệt của loại hàng này là giá bán thấp hơn 3 đến 6 triệu đồng so với hàng mới hay giá niêm yết chính hãng.

Ví dụ, trong khi iPhone 7 bản 32 GB giá xách tay gần 15 triệu đồng, còn hàng chính hãng khoảng 16 triệu đồng thì loại hàng Like New qua sử dụng có giá bán chỉ khoảng 12 triệu đồng. 7 Plus cũng chỉ chênh lệch vài triệu đồng, phiên bản 32 GB qua sử dụng có giá khoảng 15,5 triệu đồng so với giá của hàng mới gần 18 triệu đồng. Còn với phiên bản 128 GB, mức chênh lệch giữa loại qua sử dụng và mới 100% lên tới hơn 3 triệu đồng.

iPhone 7 và 7 Plus qua sử dụng bắt đầu phổ biến và được các cửa hàng xách tay bán như hàng mới, nhưng giá rẻ hơn vài triệu đồng.

Theo một cửa hàng ở Thái Hà (Hà Nội), iPhone 7 và 7 Plus hàng Like New 99% chỉ mới phổ biến ở Việt Nam và bắt đầu được nhiều cửa hàng xách tay kinh doanh nửa tháng trở lại đây. So với iPhone 6 hay 6s đời trước, nguồn hàng iPhone 7 và 7 Plus vẫn ít hơn do sản phẩm này mới ra mắt chưa đầy một năm. Máy qua sử dụng đa phần còn trong thời hạn bảo hành của Apple, cộng với yếu tố giá rẻ khiến cho 7 và 7 Plus qua sử dụng được nhiều người quan tâm.

Quân, một thợ sửa chữa iPhone lâu năm ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay Like New chỉ là cách gọi để đánh bóng sản phẩm của các cửa hàng còn những chiếc iPhone loại này, kể cả với model đời mới như 7 và 7 Plus, thì khi bán ra đều không đầy đủ hộp đựng và phụ kiện như iPhone hàng mới 100%. Dù còn thời hạn bảo hành của Apple, thì cũng không đảm bảo máy chưa bị "mở". Nếu đã bị can thiệp hay sửa chữa bên trong, chất lượng máy sẽ không đảm bảo được như hàng mới tinh dù hình thức bên ngoài đẹp, không trày xước.

Theo anh Quân, với iPhone 7 và 7 Plus, một cách để có thể kiểm nghiệm được liệu máy còn nguyên bản, chưa bị tháo mở bên trong hay chưa là thử nước. Khác với 6s và các thế hệ trước, Apple có sử dụng một lớp keo bao quanh màn hình và khung kim loại để ngăn nước thâm nhập vào bên trong. Trong trường hợp thân vỏ đã bị mở thì lớp keo không còn tác dụng nữa. Tuy nhiên, cũng không phải nơi bán nào trên thị trường hiện giờ sẵn lòng cho người dùng thử nước khi mua.

Trong khi iPhone 7 và 7 Plus qua sử dụng giá rẻ đổ bộ vào thị trường xách tay, giá bán loại hàng chính hãng mới 100% cũng giảm nhẹ thời gian gần đây. Giá của 7 và 7 Plus chính hãng hiện giờ lần lượt 15,8 và 18,7 triệu đồng. Tại một số cửa hàng ở Hà Nội, trái với ban đầu, giá của các phiên bản đặc biệt màu đỏ hay đen bóng giờ còn được bán rẻ hơn các màu sắc thông thường.